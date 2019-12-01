Fallece motociclista en accidente en la localidad de San Francisco de la Unión, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:46:23

La Unión, Guerrero, a 15 de octubre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser impactado por un vehículo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la población de San Francisco del municipio de La Unión.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes encontraron sin vida a una persona misma que viajaba en una motocicleta la cual fue impactada por un auto compacto.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento la Fiscalía del Estado de Guerrero, para los efectos de ley.