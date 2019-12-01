Uruapan, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombres fueron asesinados a balazos en calles de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las calles Dos de Octubre y avenida Lenin, en la colonia Rubén Jaramillo, habían atacado a balazos a dos personas.



Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a dos personas sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que con 107 casos, Uruapan se ubica en el primer lugar estatal en incidencia de homicidio doloso en lo que va de 2026, concentrando cerca del 19.5% del total de asesinatos registrados en Michoacán durante los primeros diez meses del año (550 casos a nivel estatal).