Fallece hombre por descarga eléctrica en huerta de aguacate en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:12:11
Los Reyes, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- Un hombre falleció al sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en una huerta de aguacate denominada “El Toril”, ubicada en la comunidad de San Rafael Atapan, del municipio de Los Reyes.

De acuerdo a la información, la víctima, quien fue identificada como Víctor Rogelio R., de 40 años de edad, estaba trabajando en el lugar, y en un momento tocó con un gancho metálico unos cables de mediana tensión.

Sus compañeros al percatarse del accidente, pidieron apoyo al número de emergencias, pero al llegar los socorristas, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribó a la huerta personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes se encargaron de realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

 

 

