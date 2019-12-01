Fallas geológicas en Morelia no representan peligro, asegura PC Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 15:58:34
Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025. - El día de hoy 19 de septiembre se llevó a cabo un mega simulacro nacional, debido al significante de la fecha para todos los mexicanos; debido a ello, el Coordinador de Protección Civil, Francisco Xavier Lara Medina, menciona no haber ningún riesgo latente en las fallas geológicas que atraviesan la ciudad de Morelia.

En Morelia pasan diversas fallas geológicas, tanto de origen sísmico regional como aquellas asociadas al proceso de subsidencia y sobreexplotación de agua.  Entre las más notables se encuentran las fallas La Paloma, Cerritos, Central Camionera y Torremolinos, que se encuentran ubicadas en zonas habitadas de la ciudad y, en el caso de la falla La Paloma, es de las de mayor riesgo.

"No tenemos identificado como riesgo latente o de semáforo rojo este tema, de estos fenómenos para Morelia", puntualizó en entrevista.

También destacó que durante el año se realizan múltiples revisiones en los distintos puntos donde cruzan estos fenómenos.

"Las fallas son dinámicas, tenemos la de la López Mateos; la de Nocupétaro, a la altura del IMSS; en la Chapultepec; en la zona de la Loma de Santa María", refirió Lara Medina.

Noventa Grados
