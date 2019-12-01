Extraditan a Julio César Chávez Jr. a México; fue ingresado a penal de máxima seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 09:30:28

Ciudad de México, 19 de agosto del 2025.- El Gobierno de Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr., quien es acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Desde el mes de marzo del año 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del pugilista nacional y fue el pasado 2 de julio cuando el hijo de la leyenda fue arrestado en California, Estados Unidos.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, Julio César Chávez Carrasco fue entregado a autoridades mexicanas por Estados Unidos en la Garita Dennis DeConcini de Sonora.

Tras ser recibido, fue trasladado a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Sonora y de allí fue enviado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 en Hermosillo.