Extraditan a Julio César Chávez Jr. a México; fue ingresado a penal de máxima seguridad

Extraditan a Julio César Chávez Jr. a México; fue ingresado a penal de máxima seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 09:30:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de agosto del 2025.- El Gobierno de Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr., quien es acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Desde el mes de marzo del año 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del pugilista nacional y fue el pasado 2 de julio cuando el hijo de la leyenda fue arrestado en California, Estados Unidos.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, Julio César Chávez Carrasco fue entregado a autoridades mexicanas por Estados Unidos en la Garita Dennis DeConcini de Sonora.

Tras ser recibido, fue trasladado a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Sonora y de allí fue enviado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 en Hermosillo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso a hombre por presuntamente abusar sexualmente de su sobrino, en Zitácuaro, Michoacán
Lanzan aplicación 911 Michoacán para reportar emergencias en tiempo real
Cefereso 11 de Hermosillo, penal de máxima seguridad inaugurado por Felipe Calderón y Genaro García Luna donde fue ingresado Julio César Chávez Jr.
Captan a joven mientras roba a abuelito en iglesia de Monterrey
Más información de la categoria
Cefereso 11 de Hermosillo, penal de máxima seguridad inaugurado por Felipe Calderón y Genaro García Luna donde fue ingresado Julio César Chávez Jr.
Extraditan a Julio César Chávez Jr. a México; fue ingresado a penal de máxima seguridad
Hallan cadáveres inhumados clandestinamente en huerta de aguacate de Ziracuaretiro, Michoacán
Ucrania no entrará a la OTAN ni recuperará Crimea, asevera Trump
Comentarios