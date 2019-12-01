Ataque con machete deja a mujer gravemente herida en Chiapas; agresor sigue prófugo y ofrecen 500 mil pesos por su captura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 21:01:48

Cintalapa, Chiapas, 16 de abril del 2026.- El caso de Ana Luisa, una joven madre de 28 años, ha generado conmoción en el estado de Chiapas y el colectivo social mexicano, luego de que fuera atacada por su pareja el pasado 13 de abril, en un hecho que es investigado como feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con autoridades, el presunto agresor, identificado como Pablo Ruiz Córdova, es buscado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permita su localización.

Según los reportes, la agresión ocurrió tras una discusión, cuando el hombre habría utilizado un machete para atacarla, con el cual le provocó heridas graves, incluidas lesiones que derivaron en la pérdida de ambos brazos, además de daños en la cabeza.

Las autoridades señalaron que no era la primera vez que la víctima sufría violencia por parte del mismo sujeto, quien ya contaba con antecedentes de agresiones, incluso pese a la existencia de una orden de restricción.

Tras el ataque, el agresor huyó hacia una zona boscosa cercana y hasta el momento no ha podido ser localizado, por lo que su estatus es de prófugo de la justicia.

Ana Luisa fue auxiliada por elementos de Protección Civil y trasladada al Hospital Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez, donde permaneció en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Autoridades locales informaron que se brinda atención psicológica tanto a la víctima como a su familia, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con el responsable.