Explota carro alegórico de Día de Muertos en Morelos; hay al menos 10 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 11:45:27
Mazatepec, Morelos, a 3 de noviembre 2025.- Un carro alegórico con temática del Día de los Muertos que llevaba pirotecnia explotó en el municipio de Mazatepec, Morelos, lo que dejó un saldo de al menos 10 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación se registró alrededor de las 20:00 horas del 2 de noviembre sobre la calle 5 de Febrero, colonia Justo Sierra, durante la caravana denominada como “Almas que Andan, Luces que Guían”.

En redes sociales circula un video en que el se puede observar el momento en el que se incendia un tractor  que transportaba una plataforma decorada con motivos alusivos al Día de Muertos.

La explosión alcanzó a personas que iban a bordo del carro así como a personas que presenciaban el paso de la caravana.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos confirmó que derivado de este incidente un total de 10 personas resultaron lesionadas.

“Durante una actividad en el municipio de Mazatepec, se presentó un incidente por el uso de pirotecnia en un carro alegórico, que provocó lesiones a algunos participantes”, apuntó la dependencia estatal.

