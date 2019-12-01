Explosiones en fábrica de solventes obligan a evacuar a mil personas en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 23 de octubre de 2026.- Una emergencia en una fábrica de solventes encendió las alertas entre habitantes de la colonia San Nicolás, en León, Guanajuato, luego de que un incendio provocara múltiples explosiones y una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que obligó a desalojar de manera preventiva a alrededor de mil personas.

El siniestro se registró la tarde de este viernes, en un inmueble ubicado en las inmediaciones de las calles Bahía y Río Amarillo, donde las llamas alcanzaron gran altura y generaron preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona.

Ante el riesgo de que el fuego se extendiera debido a la presencia de sustancias químicas, elementos de Bomberos y Protección Civil desplegaron un operativo para controlar la conflagración, mientras otras corporaciones de seguridad resguardaron el perímetro y facilitaron las labores de emergencia.

Los primeros reportes señalaron que al menos una persona resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La información inicial también indicó que el trabajador habría sufrido quemaduras graves, aunque las condiciones de salud definitivas no habían sido precisadas en los reportes consultados.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente mil personas de las zonas aledañas, con el propósito de reducir los riesgos ante las explosiones y la posible exposición al humo generado por la quema de los materiales.

Después de varias horas de labores, los cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio alrededor de las 19:40 horas, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron el fuego ni se ha precisado la totalidad de los daños materiales. Se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para determinar qué provocó el incidente y las condiciones en las que operaba el establecimiento.