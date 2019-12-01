Detienen en Zapopan a “Compa Mike 517”, buscado por autoridades de Estados Unidos

Detienen en Zapopan a “Compa Mike 517”, buscado por autoridades de Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 22:08:56
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Zapopan, Jalisco, a 23 de octubre de 2026.- Un operativo coordinado entre autoridades de Jalisco y agencias estadounidenses permitió la captura de Miguel Casillas, conocido como “Compa Mike 517”, un ciudadano estadounidense de 36 años señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y requerido por la justicia de su país.

La detención se realizó en Zapopan, Jalisco, mediante labores de inteligencia, vigilancia aérea con drones y coordinación con el Servicio de Marshals de Estados Unidos. El hombre era buscado por su presunta participación en delitos de homicidio, intento de homicidio y delitos contra la salud.

De acuerdo con la información disponible, Casillas contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Tras ubicarlo en el cruce de las avenidas Central Guillermo González Camarena y Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente, los elementos de seguridad verificaron su identidad y procedieron a detenerlo.

Posteriormente, fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), donde se realizarán los trámites correspondientes para canalizarlo ante las autoridades estadounidenses.

Con esta captura, suman 20 los objetivos buscados por agencias de Estados Unidos que han sido detenidos en Jalisco mediante acciones de coordinación con autoridades de ese país, informó la corporación estatal.

Las acusaciones contra Casillas corresponden a señalamientos de las autoridades y deberán seguir el procedimiento legal correspondiente.

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