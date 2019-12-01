Explosión en la colonia Bosques del Sol en Celaya, Guanajuato, provoca despliegue policiaco; dos personas resultan lesionadas

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 19:37:33

Celaya, Guanajuato, a 26 de agosto de 2025.– Una fuerte explosión registrada en una vivienda de dos pisos en la calle Lava de la colonia Bosques del Sol, generó alarma entre los vecinos y derivó en un importante despliegue policiaco y de cuerpos de emergencia. El saldo fue de dos personas lesionadas y daños materiales en el inmueble.

El estruendo, ocurrido la tarde de este lunes, hizo vibrar varias casas de la zona, lo que causó que habitantes salieran a la calle en busca de resguardarse y dar aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, la causa del siniestro fue la acumulación de gas en un tanque que derivó en una deflagración.

"El saldo que tenemos hasta el momento son dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas por vecinos a un centro hospitalario. Presentan quemaduras y lesiones por los proyectiles que se desprendieron tras la explosión," explicó Ocampo Mendoza.

El funcionario agregó que al llegar al lugar, los bomberos encontraron fuego al interior de la vivienda, daños en la estufa y pertenencias afectadas. "Vecinos señalaron que desde media hora antes se percibía una fuga de gas; al ingresar los habitantes a la casa se produjo la explosión," detalló.

El incidente movilizó a elementos de policía, bomberos y personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área y controlaron el riesgo para evitar mayores afectaciones. Las autoridades continúan evaluando los daños y verificando las condiciones de seguridad en el lugar.