Explosión en bodega de Monterrey deja al menos 2 heridos y daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 12:16:46

Monterrey, Nuevo León, a 30 de agosto 2025.- Una explosion en una bodega que almacenaba equipo médico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dejó un saldo de dos personas heridas, siete rescatadas y ocho más desalojadas, así como daños materiales a automóviles y casas, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con información oficial, el estallido se registró durante la madrugada del 30 de agosto, en la colonia Nuevo Repueblo, en la capital neoleonesa.

Se detalló que la intensidad de la detonación provocó daños en cuatro domicilios, además en cuatro vehículos estacionados, incluso uno quedó volcado.

Mientras tanto, en el inmueble de almacenamiento se colapsó la pared principal y se desprendió el portón, así como la cortina principal.

Las autoridades no descartan que el origen de la explosión se haya registrado a consecuencia de una acumulación de gas, pero quedará a reserva de las investigaciones correspondientes.

Según reportes, una mujer, de 49 años, resultó con una herida en la espalda por un cristal a consecuencia de la rotura de ventanas, por lo que fue trasladada a la clínica 21 del IMSS y otra mujer presentó una herida superficial, por lo que fue llevada en un vehículo particular.