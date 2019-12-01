Explosión de juegos pirotécnicos deja 28 heridos en fiesta patronal del Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 23:53:10

Teotihuacán, Estado de México, a 7 de septiembre de 2025.- Lo que parecía ser un día de celebración terminó en tragedia durante la celebración de una fiesta patronal en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, en Teotihuacán, luego de que se registrara la explosión de juegos pirotécnicos que dejó el saldo de 28 personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el campo de futbol de la comunidad, donde se encontraban celebrando en honor a la Divina Infantita.

De acuerdo el testimonio de varias personas que se encontraban en el lugar, una rueda del castillo falló al encenderse y estalló la base, por lo que varios cohetes salieron disparados hacia el público.

Los asistentes comenzaron a correr para poner a salvo su vida.

Tras solicitar apoyo al número de emergencias, al sitio llegaron cuerpos de emergencia de San Martín de las Pirámides y Otumba, así como de la Cruz Roja, para llevar a los lesionados a hospitales de la región.

Además Protección Civil del Estado de México dio a conocer que el accidente fue ocasionado por la caída de cuatro abanicos de un castillo.