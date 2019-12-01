Expareja irrumpe en vivienda y le prende fuego con gasolina; mujer lucha por su vida en Apodaca, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:57:38

Apodaca, Nuevo León, 27 de febrero del 2026.- Una mujer de 31 años resultó con quemaduras en el rostro y el pecho tras un presunto intento de feminicidio ocurrido la mañana del viernes en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró minutos antes de las 7:00 horas en un domicilio ubicado en la calle De las Palmas, entre De los Ébanos y Del Canelo, en la colonia Los Fresnos quinto sector. Presuntamente, el agresor —ex pareja de la víctima— irrumpió en la vivienda mientras ella dormía, roció gasolina y prendió fuego.

Las llamas alcanzaron la cama, muebles y diversas pertenencias, provocando que la mujer, identificada como Berenice, sufriera quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Vecinos acudieron en su auxilio y la trasladaron a la casa de familiares, ubicada a unos dos kilómetros, desde donde fue llevada en ambulancia a un hospital en Monterrey para recibir atención médica.

Autoridades policiacas iniciaron una carpeta de investigación para identificar y ubicar al presunto responsable, con el objetivo de detenerlo y presentarlo ante la justicia.

De manera preliminar, trascendió que el ataque estaría relacionado con conflictos previos entre la expareja, ya que la víctima presuntamente se negaba a retomar la relación.