ASF detecta inconsistencias millonarias en cuentas del municipio de Armería, Colima; Ayuntamiento guarda silencio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:51:03

Armería, Colima, 27 de febrero del 2026.- El municipio de Armería, en Colima, enfrenta observaciones por alrededor de 11.5 millones de pesos derivadas de auditorías federales recientes, por lo que deberá presentar aclaraciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con los resultados de la revisión a la Cuenta Pública, las inconsistencias se detectaron en el ejercicio de recursos federales transferidos al ayuntamiento, principalmente en fondos vinculados a infraestructura social y fortalecimiento municipal, que forman parte del gasto federalizado que cada año es fiscalizado a nivel nacional.

Los reportes técnicos del órgano auditor señalan posibles fallas en los procesos administrativos y en la integración de documentación comprobatoria del gasto, así como debilidades en los mecanismos de control interno. Estos recursos, entre ellos los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, deben ejercerse bajo lineamientos estrictos de registro y comprobación.

Especialistas en materia de fiscalización advierten que, si las observaciones no se solventan conforme a los plazos establecidos, el municipio podría verse obligado a reintegrar recursos a la Tesorería de la Federación o enfrentar procedimientos de responsabilidad administrativa.

Las observaciones a Armería se suman a otras detectadas en distintos municipios del país como parte del proceso anual de supervisión del gasto federal transferido a estados y ayuntamientos, donde suelen identificarse irregularidades relacionadas con comprobación insuficiente, obras sin evidencia completa o servicios no debidamente acreditados.

Hasta el momento, el presidente municipal J. Cruz Méndez no ha dado a conocer un informe público detallado sobre el estatus de las observaciones ni sobre las acciones emprendidas para atender los señalamientos de la ASF.