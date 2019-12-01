Harfuch confirma detención de 9 presuntos miembros de grupo criminal de Tamaulipas; un líder entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 07:59:14

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de nueve detenidos presuntamente miembros de un grupo delincuencialde Tamaulipas, entre ellos uno de los cabecillas identificado como Antonio Guadalupe, alías “Lexus”.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el el funcionario federal indicó que el operativo se llevó a cabo en el Ejido Sandoval de Matamoros, Tamaulipas, la tarde del jueves 26 de febrero de 2026.

Asimismo, detalló que en la acción participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana, quienes también decomisaron un fuerte arsenal.

“Resultado: 9 detenidos, armas de alto poder (incluidos fusiles Barret cal. .50, lanzacohetes y granadas), cartuchos, equipo táctico y vehículos”, resaltó el secretario García Harfuch en su mensaje.

Por otra parte, el titular de Seguridad destacó que el “Lexus” es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas tanto en México como en los Estados Unidos.