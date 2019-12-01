Aseguradoras reportan robos de 631 autos tras abatimiento de "El Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 09:47:48

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- Al menos 631 automóviles fueron robados en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, el pasado 22 de febrero, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con la directora de la organización, Norma Alicia Rosas, se trató de un evento anormal, que se suscitó entre el domingo y el martes pasados, al tiempo que detalló que solo en Jalisco se registró el robo de 396 vehículos, aunque precisó que no han desglosado si se trata de autos o tractocamiones.

Igualmente comentó que después de la entidad occidental, los estados con mayor cantidad de unidades robadas son Michoacán, con 101, y Nayarit, con 80, por lo que indicó que entre los tres suman el 92 por ciento de los casos.

También detalló que 10 vehículos más fueron despojados en el central estado de Guanajuato y se reportaron 44 vehículos más en el resto del territorio mexicano.

La experta señaló que el principal delito fue el robo de vehículos, sin importar si se usaron con otros fines después, como para bloquear carreteras o si fueron incendiados o utilizados para generar disturbios.

“Lo que estuvimos viendo fue básicamente ese delito, el despojo (de autos), con independencia de para qué lo vayan a usar. Si lo usaron para quemar, si lo usaron para tapar vías, para amotinarse, no debe de haber ningún problema. Justo para eso están las coberturas”, dijo Rosas.