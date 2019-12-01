Balean a joven en la Lázaro Cárdenas, en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:16:22

Jacona, Michoacán, a 27 de febrero 2026.- Un joven fue canalizado a un nosocomio para ser atendido de las lesiones que sufrió al ser atacado a balazos, al momento se desconoce el móvil de la agresión y la identidad de los presuntos responsables.

Por información recabada en el trabajo reportil fue aproximadamente 06:10 horas de este viernes cuando autoridades policiales fueron alertados sobre una persona lesionada a balazos en la calle Miguel Alemán de la colonia Lázaro Cárdenas.

Uniformados de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar confirmando el reporte, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Enseguida llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios a Jorge Andrés M., M., de 23 años de edad, vecino del lugar, el cual fue trasladado a un hospital de Zamora para su atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar con fin de recabar indicios pero fueron notificados que la agresion se había registrado en otro lugar, por lo que ya indagan el hecho.