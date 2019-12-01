Grupo delincuencial jalisciense, con ganancias entre 300 y 600 mil pesos semanales en municipios: "El Salsas"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 09:58:48

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero del 2026.- Arturo “N”, también identificado como José Israel “N” y apodado “El Salsas”, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, habría declarado que la organización obtenía ganancias semanales de entre 300 mil y 600 mil pesos por municipio donde mantiene presencia.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, quien señaló que las cifras corresponderían a los ingresos generados por la venta de droga en distintas plazas controladas por el grupo delictivo.

De acuerdo con los reportes, “El Salsas” era el encargado de administrar y trasladar el dinero obtenido por las células del cártel, así como de entregarlo a mandos superiores y coordinar apoyos logísticos entre Jalisco y Colima. Fue detenido este mes y posteriormente vinculado a proceso.

Según lo revelado, en ciudades como Guadalajara, Jalisco, las ganancias semanales alcanzarían los 600 mil pesos, mientras que en Manzanillo, Colima, superarían los 300 mil, con variaciones dependiendo de la plaza e incluso montos mayores en los puntos de mayor actividad.

El CJNG era encabezado hasta el 22 de febrero por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los líderes criminales más buscados en México y Estados Unidos.

Autoridades detuvieron a “El Salsas” junto con Samanta Sarahí “N” en la comunidad de Alcaraces, en el municipio de Cuauhtémoc. Durante el operativo se aseguraron bolsas con narcóticos, entre ellos pastillas presuntamente de fentanilo, así como dosis de metanfetamina y cocaína.