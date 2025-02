Exige padre Goyo presencia de Harfuch en Tierra Caliente

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero del 2025.- El padre Gregorio López, mejor conocido como el padre Goyo, pidió a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, visite la zona de la Tierra Caliente michoacana para aplicar un plan urgente contra la delincuencia organizada.

En entrevista, se dijo dispuesto a colaborar para ubicar los puntos que se encuentran minados, a la par sugirió a las autoridades federales de seguridad hacer redes con la comunidad que ha resultado ser víctimas de la delincuencia organizada.

"Hay gente que está enfadada a la que le secuestraron, al que le robaron, al que le mataron, está dispuesto a colaborar, si no hace alianzas con la gente si no organiza el barrio unido o los ranchos unidos, la colonia unida, no la va hacer, solo....le pido, le exijo, le urjo que venga y estamos dispuestos a colaborar, a apoyar ese proyecto no solo invitarlo", manifestó el activista por los derechos humanos.

Según datos proporcionados por el padre, en la región de la Tierra Caliente de la entidad, habitan alrededor de 300 ciudadanos de origen colombiano, población que son los encargados de fabricar los drones y artefactos explosivos que este año han cobrado la vida en lo que va del año de por lo menos cuatro personas, hechos ocurridos en los municipios de Apatzingán y Buenavista.