Exhorta Mauricio Kuri a Legisladores a relajarse y llegar a acuerdos 
Autor: Gustavo Trejo | texto  | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:50:16
Querétaro, a 30 de septiembre del 2025. - Luego de que cuestionaran al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sobre los actos de violencia durante la votación para la integración de la nueva Mesa Directiva de la LXI Legislatura, ¿nos merecemos un mejor Congreso?, respondió: “Creo que se valen las diferencias, lo que no se vale es no ponernos de acuerdo, porque la verdad es que tenemos todo para ponernos de acuerdo y saquen una Mesa Directiva”.

Ante esta situación, exhortó a los congresistas a tranquilizarse y llegar a acuerdos por el bien de Querétaro, ya que no se puede poner en jaque a los poderes por cuestiones partidistas.

“Yo voy a respetar al 100 por ciento al Poder Legislativo como lo hago con el Judicial (…), yo creo que primero deben de poner al país, luego al estado y después cualquier convicción partidista; por mi parte, desearle y mandarles el mensaje que se relajen”.

Reconoció que, hasta el momento de la entrevista con medios de comunicación, no tenía la información de lo ocurrido al 100 por ciento, por lo que espera que los legisladores resuelvan sus diferencias.

"Por mi parte, desearles y mandarles el mensaje de que se tranquilicen, que se bajen los ánimos y que lleguen a acuerdos. Creo que se valen las diferencias; lo que no se vale es no ponernos de acuerdo (…); yo creo que se tienen que poner de acuerdo; hago un exhorto a los legisladores, que se pongan de acuerdo y saquen una mesa directiva plural y exhorto a que mandemos buenas señales".

Noventa Grados
