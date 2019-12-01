Exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, sentenciado a 7 años de prisión por falsificación de documentos; enfrenta otros procesos ligados a corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:18:06

Tepic, Nayarit, 18 de septiembre de 2025.- El ex gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de falsificación de documentos, informó un juez estatal.

Sandoval, detenido en junio de 2021 en Linares, Nuevo León, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, donde enfrenta además un proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 156 millones de pesos, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

A lo largo de su trayectoria política, el ex mandatario fue diputado local, alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit, siempre postulado por el PRI, del cual se distanció tras confrontarse con el entonces dirigente nacional, Enrique Ochoa.

Su gestión estuvo marcada por escándalos de corrupción y por la captura de su ex fiscal, Édgar Veytia, sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Cabe destacar que Sandoval continúa enfrentando otros procesos por peculado, ejercicio indebido de funciones y uso de recursos públicos con fines electorales.