Exfuncionario de Pemex comparecerá ante un juez en Morelos por presunta violencia familiar

Cuernacava, Morelos, a 7 de julio de 2026.- El exfuncionario de Pemex, Víctor "N", ya fue trasladado al estado de Morelos, donde en las próximas horas será presentado ante un juez de control para iniciar el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de violencia familiar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la audiencia inicial se le darán a conocer los hechos por los que es investigado y que lo llevaron a ser detenido en la Ciudad de México.

De acuerdo con el procedimiento judicial, tras una detención las autoridades cuentan con un plazo de hasta 72 horas para presentar al imputado ante un juez, quien determinará si la captura se realizó conforme a derecho y dará inicio formal al proceso.

Fuentes extraoficiales señalaron que Víctor "N", quien ya se encuentra en territorio morelense, sería ingresado al penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, donde primero será sometido a una revisión médica por parte del médico legista antes de ser llevado ante la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión.

Las investigaciones indican que el presunto acto de violencia familiar ocurrió en una vivienda de descanso ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en la zona conurbada de Cuernavaca, razón por la cual el caso es competencia de las autoridades de Morelos.