Exceso de velocidad, ocasionó volcadura en Ezequiel Montes Sur, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 11:50:45

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre 2025.- La mañana de este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a Ezequiel Montes Sur y la incorporación al libramiento Surponiente, en donde se reportó la volcadura de una camioneta.

El accidente ocurrió al momento que el conductor, quien iba en compañía de su familia, perdió el control, a causa del exceso de velocidad en el que transitaba.

La camioneta se incorporaba del libramiento a Ezequiel Montes Sur, con dirección al Centro, cuando el conductor perdió el control al tomar la curva de incorporación, a causa del exceso de velocidad.

Al perder el control, la camioneta brincó a los carriles de contraflujo y terminó volcando, quedando con importantes daños en la carrocería.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.