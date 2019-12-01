Exceso de velocidad, ocasionó volcadura en Ezequiel Montes Sur, en Querétaro capital

Exceso de velocidad, ocasionó volcadura en Ezequiel Montes Sur, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 11:50:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre 2025.- La mañana de este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a Ezequiel Montes Sur y la incorporación al libramiento Surponiente, en donde se reportó la volcadura de una camioneta.

El accidente ocurrió al momento que el conductor, quien iba en compañía de su familia, perdió el control, a causa del exceso de velocidad en el que transitaba.

La camioneta se incorporaba del libramiento a Ezequiel Montes Sur, con dirección al Centro, cuando el conductor perdió el control al tomar la curva de incorporación, a causa del exceso de velocidad.

Al perder el control, la camioneta brincó a los carriles de contraflujo y terminó volcando, quedando con importantes daños en la carrocería.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Revelan causa de muerte de regidor de Reynosa localizado sin vida en CDMX
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave
Más información de la categoria
Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 
Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
En Yurécuaro, Michoacán, hombre es arrollado por el ferrocarril, está grave
Harfuch descarta ataque extremista en Coahuayana; lo clasifica como hecho criminal
Comentarios