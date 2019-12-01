Estaba en la comodidad de su casa cuando ingresaron hombres armados y lo ultimaron; ocurrió en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:22:09

Jacona, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- Un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego al interior de su domicilio, de los presuntos homicidas no hay pistas informaron fuentes policíacas.

Fue aproximadamente a las 10:35 horas de este jueves, cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre un hombre lesionado por arma de fuego en la calle Tabasco de la colonia Trasierra.

Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio donde dentro de una vivienda encontraron al afectado, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Socorritas de Protección Civil Municipal llegaron para auxiliar a Juan Martín J., M., de 31 años de edad, pero este ya se encontraba sin vida debido a las lesiones que presentaba en su humanidad.

La zona fue resguardada bajo los protocolos de la cadena de custodia y minutos después llegaron Peritos Especializados de la Fiscalía General del Estado y Policías Ministeriales para realizar las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.