Especialistas de la FGE Michoacán imparten ponencias sobre bienestar emocional y prevención del delito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:47:14

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2025.- Como parte de la Primera Feria de la Salud Mental del Instituto Tecnológico de Morelia, y con la finalidad de fortalecer la conciencia sobre la importancia del bienestar emocional y la prevención del delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) y de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) impartió ponencias.

Sobre el particular se informó que en la inauguración de la actividad, la psicóloga Sandra Tapia Gutiérrez, especialista del CJIM, impartió la ponencia “Salud Mental y Bienestar Emocional”, en la que destacó la relevancia de reconocer las emociones, prevenir trastornos mentales y buscar apoyo profesional oportuno.

Así mismo, personal de la UECS ofreció la charla “Prevención de la extorsión telefónica y secuestro virtual”, orientada a brindar herramientas de protección y autoprevención para la comunidad estudiantil.

La Semana de la Salud Mental, que impulsa el Instituto Tecnológico de Morelia, busca concientizar y brindar herramientas prácticas para el cuidado emocional, fomentando estilos de vida saludables y una cultura de prevención integral que contribuya al bienestar de la comunidad educativa michoacana.

Durante el encuentro se destacó que este tipo de acciones refuerzan el compromiso de la FGE de promover espacios seguros, informados y conscientes, donde las juventudes puedan fortalecer su desarrollo personal y académico, además de contar con información que les permita prevenir situaciones de riesgo.

En representación del Fiscal General, Carlos Torres Piña, asistió Rodrigo González Ramírez, titular de la UECS y Rosario Berber Cerda, coordinadora general de los CJIM.

En el acto inaugural estuvieron presentes la directora del ITM, Patricia Calderón Campos; Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado; Humberto González Mandujano, titular de la Oficina de Enlace Educativo en Michoacán (SEP Federal); y Carlos Alberto Bravo Pantoja, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán.