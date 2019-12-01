Comando armado embosca con explosivos a fuerzas de seguridad y deja 5 heridos, en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 12:17:07

Villanueva, Zacatecas, a 15 de octubre 2025.- Un comando armado emboscó con artefactos explosivos, aparentemente artesanales, a un convoy de elementos de seguridad estatal sobre la carretera federal 54, a la altura del municipio de Villanueva, Zacatecas.

Lo anterior lo dio a conocer Cristian Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien detalló que el ataque se llevó a cabo durante las primeras horas del 15 de octubre, cuando diferentes corporaciones de seguridad realizaban un operativo para la detención de varios generadores de violencia en los municipios de Tabasco y Jalpa.

Además, el funcionario estatal comentó que al momento del ataque los agresores utilizaron drones; sin embargo, no confirmó que dichos vehículos llevaran explosivos.

Asimismo, agregó que la emboscada dejó daños en tres unidades oficiales y precisó que los cinco elementos heridos pertenecen a la FGJ de Zacatecas, quienes fueron trasladados de emergencia a hospitales públicos para recibir atención médica y su estado de salud es estable.

Por último, el fiscal Camacho Osnaya comentó que se trata de cuatro policías de investigación y un perito.

Derivado de la agresión, se desplegó un fuerte operativo en toda esa zona y la circulación en ese tramo carretero permanece cerrada.