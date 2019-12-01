Denuncian envenenamiento masivo de perros en Central de Abastos de Mérida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:47:39

Mérida, Yucatán, a 15 de octubre 2025.- Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, en Yucatán, denunciaron un envenenamiento masivo de perros, que dejó al menos 16 ejemplares muertos.

Según los locatarios, el hecho habría sido perpetrado por un hombre que durante la noche dejó carne envenenada en las calles.

Durante la mañana del 15 de octubre, varios comerciantes vieron a varios lomitos en estado grave, e intentaron auxiliarlos; sin embargo murieron.

Por lo anterior, personal del Servicio Veterinario Forense (Sevefo) de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En redes sociales circulan videos en los que se puede apreciar a un hombre que, presuntamente deja carne con veneno.

Cabe mencionar que en días pasados, en el municipio de Pisté, Yucatán, se reportó el envenenamiento de perros y gatos.

Mientras que, en Campeche se investigan seis casos similares.