Denuncian envenenamiento masivo de perros en Central de Abastos de Mérida

Denuncian envenenamiento masivo de perros en Central de Abastos de Mérida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:47:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mérida, Yucatán, a 15 de octubre 2025.- Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, en Yucatán, denunciaron un envenenamiento masivo de perros, que dejó al menos 16 ejemplares muertos.

Según los locatarios, el hecho habría sido perpetrado por un hombre que durante la noche dejó carne envenenada en las calles.

Durante la mañana del 15 de octubre, varios comerciantes vieron a varios lomitos en estado grave, e intentaron auxiliarlos; sin embargo murieron.

Por lo anterior, personal del Servicio Veterinario Forense (Sevefo) de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En redes sociales circulan videos en los que se puede apreciar a un hombre que, presuntamente deja carne con veneno.

Cabe mencionar que en días pasados, en el municipio de Pisté, Yucatán, se reportó el envenenamiento de perros y gatos.

Mientras que, en Campeche se investigan seis casos similares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
¡Trágico!, Accidente en Morelia, Michoacán deja dos muertos
Chocan auto y camión del transporte público en Celaya, Guanajuato
Comando armado embosca con explosivos a fuerzas de seguridad y deja 5 heridos, en Zacatecas
Denuncian envenenamiento masivo de perros en Central de Abastos de Mérida
Más información de la categoria
Tragedia en CDMX: muere estudiante de 14 años dentro de la Secundaria Técnica 70
Organismo público confirma ejecución extrajudicial por parte de policías municipales contra estudiante en Oaxaca
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Comentarios