Chocan auto y camión del transporte público en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 13:42:32

Celaya, Guanajuato, 15 de octubre del 2025.- Un accidente en el que se vieron involucrados dos vehículos en la zona centro de la ciudad dejó como saldo únicamente daños materiales.

El hecho ocurrió poco después de la 1:00 de la tarde de este miércoles, cuando se reportó que sobre la calle Morelos, casi esquina con Ignacio Allende, dos unidades habían chocado.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Policía Vial, quienes localizaron un auto compacto Honda Civic gris impactado contra un camión de transporte público de la ruta Monte Blanco, con número económico MCE-0540.

Tras confirmar que no hubo personas lesionadas, los agentes iniciaron el peritaje correspondiente para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas mientras se realizaban las labores en la zona.