Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 10:17:38

Ciudad de México, 15 de octubre del 2025.– El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que aún permanecen incomunicadas 191 localidades en cinco entidades del país, tras las fuertes lluvias registradas la semana pasada.

Detalló que se tiene un registro de 111 municipios afectados, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios por el nivel de daño en infraestructura y accesos.

Por estado, Hidalgo presenta 28 municipios afectados (26 de ellos prioritarios), con una reducción de 186 a 111 localidades incomunicadas.

En Puebla, son 23 los municipios con afectaciones, 17 prioritarios, y las comunidades aisladas pasaron de 32 a 29.

En Querétaro, los municipios impactados son ocho, con dos de prioridad (Pinal de Amoles y San Joaquín), donde las localidades incomunicadas bajaron de 17 a tres.

En Veracruz, se reportan 40 municipios afectados, 22 prioritarios, y una reducción de 51 a 46 comunidades sin acceso.

Finalmente, en San Luis Potosí, de los 12 municipios con daños, dos son prioritarios y las localidades incomunicadas disminuyeron de cuatro a dos.

Por su parte, Emilia Calleja Alor, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que el 92 por ciento del suministro eléctrico ha sido restablecido en las zonas afectadas. Explicó que los trabajos se han visto obstaculizados por terrenos inestables, deslaves y caminos destruidos, lo que ha limitado el acceso de los técnicos a las comunidades más aisladas.

“Los avances se verán un poco más lentos derivado de las condiciones del terreno y del aislamiento de algunas comunidades”, señaló Calleja Alor.

Agregó que la CFE ha incrementado los recursos humanos y técnicos en la región para alcanzar el 100 por ciento del restablecimiento del servicio en los próximos días.