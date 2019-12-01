Florida, EEUU, a 17 de febrero de 2026.— La burbuja dorada del alto rendimiento deportivo estalló. La exclusiva IMG Academy quedó en el centro de un escándalo internacional tras ser sancionada por autoridades de Estados Unidos por haber admitido y cobrado durante años a estudiantes vinculados familiarmente con capos del narcotráfico mexicano.

La investigación concluyó que la academia procesó decenas de pagos relacionados con la educación de estos jóvenes pese a que sus padres estaban sancionados por Washington bajo la temida Ley Kingpin, el instrumento legal con el que EE. UU. intenta asfixiar financieramente a los cárteles. El resultado: una multa multimillonaria y una mancha que golpea el prestigio de una institución frecuentada por herederos de fortunas, estrellas en formación y élites globales.

Pagos, silencio y omisiones

De acuerdo con el expediente, la academia no activó filtros suficientes para detectar que los recursos provenían de personas incluidas en listas negras del gobierno estadounidense. Durante años, las colegiaturas fluyeron, mientras los apellidos permanecían en la sombra. El caso fue destapado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, brazo sancionador del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Ni nombres ni cárteles han sido revelados. En los documentos oficiales, los implicados aparecen como “SDN-1” y “SDN-2”, un velo burocrático que protege identidadesmientras deja al descubierto el mecanismo: el dinero del narco encontró puertas abiertas en una escuela de lujo.

Aunque las autoridades calificaron las violaciones como “no graves”, la sanción envía un mensaje contundente: ninguna institución está por encima del radar financiero. Para IMG Academy, el golpe no es sólo económico; es reputacional.

Mientras los nombres permanecen ocultos, el caso deja una imagen difícil de borrar: el lujo educativo conviviendo con la sombra del narcotráfico, bajo la mirada tardía de los controles. En la guerra silenciosa del dinero, la cancha ya no es sólo deportiva; es financiera, legal y moral.