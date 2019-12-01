En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 17:06:12
Apatzingán, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Como resultado de los operativos permanentes, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre en poder de una escopeta “hechiza” y un envoltorio con algunos gramos de marihuana. 

Se trata de Omar V. G., de 42 años de edad, quien dijo ser originario y vecino del municipio de Apatzingán. 

Sobre su detención se informó que cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la colonia Fovissste, le marcaron el alto a un hombre, justamente en la calle Primer Tribunal de Ario, le marcaron el alto a un hombre al cual le encontraron una escopeta “hechiza” y una bolsa transparente donde tenía 3.5 gramos de hierva seca con las características de la mariguana. 

El hombre, la droga y el arma fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

