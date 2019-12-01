En tres municipios de Michoacán recupera la Guardia Civil tres vehículos robados; hay un detenido 

Uruapan, La Piedad, Zamora, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Tres vehículos con reporte de robo fueron recuperados por los elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, un hombre también fue detenido, los hechos se registraron en tres municipio de la entidad.

Derivado de las acciones de seguridad dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Guardia Civil, en coordinación con autoridades municipales y federales mantienen un despliegue operativo en todos los municipios del estado.

Primeramente en Uruapan, en una pensión de automóviles, en el Barrio de San Miguel, se localizó una camioneta, de color blanco, de la marca Nissan, tipo Kicks, modelo 2025, la cual fue robada con violencia el día de ayer, propiedad de una empresa tabacalera.

Así mismo, en el municipio de La Piedad, en una brecha que va a la localidad de La Sala, localizaron abandonada una camioneta, marca Ford, tipo F350, de color blanco, sin placas de circulación, al revisar los números de identificación arrojó un reporte de robo vigente.

Por último, en Zamora, en la colonia Santa Cecilia, en la esquina de la Avenida Juárez y el crucero a San Juan, los oficiales detuvieron al chofer de una camioneta marca Dodge, tipo RAM, modelo 2026, color blanco, la cual cuenta con reporte de robo vigente, por lo que se procedió a detener a quien dijo llamarse José Trinidad A. P., de 32 años de edad, vecino del municipio de Jacona.

Las tres camionetas y el chofer de una de estas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las indagatorias pertinentes.