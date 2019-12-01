Grecia Quiroz es víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, no necesita victimizarse: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Grecia Quiroz no necesita revictimizarse para obtener notoriedad ni el respaldo ciudadano o de cualquier partido, porque ya es una víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, a pregunta expresa sobre las acusaciones que hacen Morena y PRD en contra de la alcaldesa de Uruapan.

“La señora Grecia Quiroz no ocupa victimizarse y es una gran víctima de este pinche sistema jodido de gobierno y de justicia que tenemos en México. O sea, si alguien es una gran víctima, es Grecia Quiroz, no ocupa victimizarse, que no diga pendejadas, perdón, el que haya dicho eso”, dijo.

El líder priista indicó que Morena ve en ella un peligro inminente de cara al proceso electoral del 2027, y le reiteró su total apoyo ante los ataques de políticos.

“La señora Grecia Quiroz tiene todo nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, no hemos hablado con ella, esperaremos hacerlo pronto, pero creo que como la ven con peligro, porque ha ido creciendo muy bien y obviamente en un tema de candidatura puede ser muy competitiva, pues buscan torpedearla”, mencionó.

El dirigente estatal dejó claro que “basta ver el mensajero, para ver de quién es el mensaje, ¿no? Así de claro”, sobre todo porque, desde el oficialismo “buscan ponerle piedras en el camino, pero yo estoy seguro que ella, su fortaleza y la fortaleza que Carlos Manzo le da desde el cielo servirá para salir adelante y superar cualquier obstáculo”.