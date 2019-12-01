Detiene la Guardia Civil a cinco hombres con enervantes la colonia El Barril de Jacona, Michoacán 

Jacona, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- En posesión de varios envoltorios con droga sintética conocida como “crystal”, así como una motocicleta con reporte de robo fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, cinco sujetos.

Se trata de Miguel Ángel M. A., de 24 años de edad, chofer de la motocicleta, Pedro Eduardo C. V., de 27 años, Carlos S. G., de 30 años, Juan Raúl A. R., de 23 años de edad y Mario C. E., de 42 años, todos ellos vecinos de Jacona.

Al respecto se informó que durante los recorridos de prevención y disuasión del delito, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los oficiales les marcaron el alto a cinco cinco hombres, uno de ellos a bordo de una motocicleta marca Vento, color gris, modelo 2025, en las calles de la colonia El Barril.

Los cinco hombres intentaron escapar, pero fueron asegurados metros después, a cada uno de ellos se les aseguró un envoltorio de plástico que en su interior contenía una sustancia granulada con las características de la referida droga, con un peso total de 3.6 gramos, al revisar los números de serie de la motocicleta arrojó un reporte de robo vigente.

Por tal motivo, los cinco hombres, la droga y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para lo conducente.