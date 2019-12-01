Escalan protestas por desaparecidos de Peribán, Michoacán: incendian vehículos en la carretera a Tocumbo para exigir su aparición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 20:12:16

Peribán, Mich., a 17 de septiembre de 2025.- La tensión en la región de la Meseta Purépecha alcanzó un nuevo nivel luego de que este jueves fueran incendiados vehículos de carga en distintos puntos carreteros, como parte de las protestas para exigir la localización con vida de tres jóvenes desaparecidos en Chilchota.

En el entronque Peribán–Tocumbo, manifestantes prendieron fuego a un camión de carga mientras mantenían bloqueada la carretera. De igual forma, pobladores de Tocumbo extendieron las acciones a la zona del crucero Peribán–Cotija, donde también se reportó la quema de unidades pesadas.

Familiares y vecinos advirtieron que las movilizaciones continuarán de manera indefinida hasta que las autoridades estatales y federales presenten resultados concretos en la búsqueda.

Al lugar se desplazaron Policías Municipales, Guardia Civil, bomberos y fuerzas federales, quienes intentan contener la situación y restablecer la circulación.

La incertidumbre y el hartazgo social han detonado en acciones cada vez más radicales, lo que mantiene bajo tensión a la región de la Meseta Purépecha.