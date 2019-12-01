Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 11:32:42
Morelia, Michoacán, 15 de agosto del 2025.- Como José Luis L., elemento de la Guardia Civil, fue identificado el hombre que perdió la vida en un accidente en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación en la referida carretera en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, se registró un accidente en el que una persona perdió la vida.

Fue al continuar con las actuaciones del caso que el ahora occiso fue identificado como José Luis L., elemento de la Guardia Civil.

Restos que fueron reclamados por sus deudos para darles cristiana sepultura.

