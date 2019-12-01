Entrega PoEs y Gallos Blancos despensas en Carrillo, Querétaro

Entrega PoEs y Gallos Blancos despensas en Carrillo, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:57:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC) y el Club Querétaro entregaron esta tarde artículos de primera necesidad a los habitantes de la delegación Felipe Carrillo Puerto que se vieron afectados por las lluvias del pasado fin de semana.

Está acción se realizó después de una reunión que mantuvo el mando superior de de la Policía Estatal, Iován Elías Pérez Hernández con la directiva del Gallos Blancos, para establecer una acción social, que también motivará y alegrará a los damnificados.

En la explanada de la delegación de Felipe Carrillo Puerto policías y jugadores entregaron despensas, kits de limpieza y ropa a quienes lo necesitaban.

Los insumos entregados esta tarde fueron recolectados en Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR), centro de acopio que se abrió el sábado 23 de agosto para apoyar a los queretanos afectados por la contingencia climatológica.

El CEGAR mantendrá su centro de acopio por lo menos hasta el día viernes con un horario de las 9:00 a las 19:00 horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Más información de la categoria
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 
Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer
Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos
Comentarios