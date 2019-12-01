Entrega PoEs y Gallos Blancos despensas en Carrillo, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:57:22

Querétaro, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC) y el Club Querétaro entregaron esta tarde artículos de primera necesidad a los habitantes de la delegación Felipe Carrillo Puerto que se vieron afectados por las lluvias del pasado fin de semana.

Está acción se realizó después de una reunión que mantuvo el mando superior de de la Policía Estatal, Iován Elías Pérez Hernández con la directiva del Gallos Blancos, para establecer una acción social, que también motivará y alegrará a los damnificados.

En la explanada de la delegación de Felipe Carrillo Puerto policías y jugadores entregaron despensas, kits de limpieza y ropa a quienes lo necesitaban.

Los insumos entregados esta tarde fueron recolectados en Centro Gallo de Alto Rendimiento (CEGAR), centro de acopio que se abrió el sábado 23 de agosto para apoyar a los queretanos afectados por la contingencia climatológica.

El CEGAR mantendrá su centro de acopio por lo menos hasta el día viernes con un horario de las 9:00 a las 19:00 horas.