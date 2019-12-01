Entrada del cuarto frente frío inhibe lluvias en Querétaro: Javier Amaya 

Querétaro, a 30 de septiembre del 2025. - El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, dio a conocer que para esta semana no se tiene probabilidad de lluvia en la entidad, debido a que ya entró el cuarto frente frío por la zona del Golfo de México, lo cual inhibió la entrada de humedad.

Afirmó que hasta el momento, la temperatura más baja que se ha registrado es de siete grados en las partes más altas del estado, aunque se prevé que sigan disminuyendo conforme avance la temporada invernal.

“Ya vamos en el cuarto frente frío y parece que vamos a tener un fin de año bastante frío; ya vamos a empezar con la campaña para alertar a la población en cuestión de frío (…); vamos a habilitar los mismos albergues del año pasado, tenemos la capacidad hasta de 10 mil 200 personas”, dijo.

Reconoció que, a pesar de que no se tienen pronósticos de lluvia, se mantiene el monitoreo de presas en la entidad, ya que la mayoría se encuentran al 100 por ciento de su capacidad, especialmente las ubicadas en San Juan del Río y Tequisquiapan.

“Estamos muy pendientes de los escurrimientos que vienen del Estado de México, sobre todo en la zona de San Juan del Río y Tequisquiapan, porque son las más afectadas por todas las lluvias que caen en el Estado de México”.