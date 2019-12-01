Detienen al exfutbolista Omar Bravo, histórico goleador de Chivas, por abuso infantil 

Zapopan, Jal., a 5 de octubre de 2025.— El exfutbolista profesional Omar Bravo Tordecillas, histórico delantero del Club Deportivo Guadalajara y máximo goleador en la historia del equipo, fue detenido el sábado por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 22:19 horas, Bravo fue aprehendido alrededor de las 18:30 horas en la colonia Centro del municipio de Zapopan, sobre la calle 20 de Noviembre, entre las calles 28 de Enero y Emiliano Zapata. En el informe oficial se detalla que el exjugador vestía una playera negra, pantalón deportivo azul y tenis blancos, y que su traslado quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El documento federal precisa que el detenido se encuentra actualmente bajo disposición de un juez local en las Salas de Juicios Orales de Puente Grande, Jalisco, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que Bravo será presentado ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales, para ser interrogado sobre su presunta participación en los hechos que se le imputan. De ser vinculado a proceso, podría ser ingresado a un penal estatal mientras continúan las investigaciones.

La detención del exseleccionado nacional provocó gran conmoción en el medio deportivo y en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia durante la noche. Hasta el momento, ni su defensa ni las autoridades han emitido un comunicado público sobre el caso.

Omar Bravo, de 45 años, es reconocido por haber sido el máximo anotador histórico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, con más de 160 goles, además de haber integrado la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006. Tras su retiro, había mantenido un perfil público discreto, enfocado en proyectos personales y de representación deportiva.