Sale del camino y vuelca en Bernardo Quintana, en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 09:49:17

Querétaro, Querétaro, a 12 de noviembre 2026.- Un auto quedó con severos daños materiales, luego de volcar, la mañana de este jueves, en el boulevard Bernardo Quintana.

Fue a la altura de Centro Sur, en donde el auto perdió el control, salió del camino y posteriormente volcó, quedando con importantes daños sobre el camellón divisor.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron, que no requería traslado a un hospital.

Elementos policiales, se movilizaron al lugar, para tomar conocimiento del accidente, y con el apoyo de una grúa, se realizaron maniobras, para retirar el vehículo accidentado.