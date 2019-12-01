Enfrentamiento en Irapuato deja un agresor abatido y cuatro detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 17:37:18

Irapuato, Guanajuato, a 19 de septiembre de 2025. - Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y civiles armados en la carretera Irapuato–Zapotlanejo dejó como saldo un agresor abatido y cuatro personas detenidas, confirmó la Guardia Nacional.

El operativo fue encabezado de manera conjunta por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Irapuato, quienes detectaron una camioneta Dodge Nitro blanca que adoptó una actitud evasiva al notar su presencia. Los ocupantes lanzaron estrellas poncha llantas para intentar escapar, lo que desató una persecución.

A la altura de la colonia Purísima del Jardín, los tripulantes abrieron fuego contra los elementos de la Guardia Nacional, lo que originó la respuesta armada de las autoridades. El vehículo terminó impactado contra la cuneta central de la carretera.

En el sitio, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cinco chalecos tácticos, 16 cargadores, múltiples cartuchos útiles y la camioneta sin placas de circulación, la cual no contaba con reporte de robo.

Los cuatro detenidos —identificados como Pedro, Rafael, Víctor y Ernesto— resultaron lesionados y fueron trasladados bajo custodia al Hospital General de Irapuato para recibir atención médica.

La zona fue acordonada para que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizara los peritajes correspondientes y diera inicio a la carpeta de investigación.