Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 11:22:23
Cajeme, Sonora, a 3 de enero 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas durante un enfrentamiento armado entre presuntos criminales que se registró en la Estación Corral, en el municipio de Cajeme, Sonora.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió aproximadamente a las 22:00 h en un baile de la agrupación La Brissa.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), apuntó que ocurrió derivado “de un conflicto entre personas relacionadas con actividades delictivas”.

“De acuerdo con los primeros datos, el ataque fue dirigido contra un objetivo específico, quien contaba con antecedentes delictivos y fue localizado sin vida en el lugar”, afirmó la autoridad de Sonora.

“En el hecho, dos personas más perdieron la vida, una de ellas durante su traslado a recibir atención médica y otra en el hospital. Asimismo, personas lesionadas fueron atendidas oportunamente, reportándose una en estado delicado y el resto fuera de peligro”, agregó la Fiscalía.

Autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones operativas y de investigación para ubicar a los probables responsables y esclarecer lo ocurrido.

Noventa Grados
