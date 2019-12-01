Enfrentamiento armado en Queréndaro suspende Eventos por la Paz

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025.– Un tiroteo, registrado durante las primeras horas del domingo en Queréndaro y que se presume fue entre grupos de la delincuencia organizada, originó la cancelación de eventos programados en conmemoración del Día Internacional de la Paz."

En un aviso oficial, a través de sus redes sociales, las autoridades locales informaron sobre la cancelación de "La Rodada por la Paz" y "La Ofrenda a la Paz Nocturna".

Las actividades estaban programadas para desarrollarse a las 8 de la mañana (la deportiva) y a las 8 de la noche, esta última en la explanada municipal de Queréndaro, donde se invitaba a la población a portar una prenda blanca y una vela, en símbolo de la paz de la localidad.

"Por respeto al Día Internacional de la Paz y, sobre todo, para cuidar la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad, reiteramos que cada actividad que organizamos tiene como prioridad el bienestar de las y los querendarenses", apunta el texto del facebook oficial del ayuntamiento de Queréndaro.

También en redes sociales , ciudadanos de esa localidad subieron algunos videos donde, desde la distancia, captan los momentos de la balacera, los comentarios al respecto son de molestia hacia las autoridades locales, a quienes les exigen mejores condiciones de seguridad.

Entre los acontecimientos de inseguridad reportados en Queréndaro, el 1 de agosto pasado, un grupo de civiles armados le prendieron fuego a la casa de Diana Caballero, presidenta municipal. El 6 de febrero de 2025, perdieron la vida 3 policías y 2 más resultaron heridos durante un ataque de grupos delictivos contra agentes locales.