Encuentran sin vida a José Luis García, coordinador operativo de Pemex en Veracruz; estaba desaparecido desde el 1 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:49:24

Boca del Río, Veracruz, a 20 de septiembre 2025.- José Luis García, coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue localizado sin vida en Boca del Río, tras haber sido reportado como desaparecido el 1 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz a través de un comunicado en redes sociales.

“Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M., lamentablemente fue localizado sin vida”, informó la dependencia.

De acuerdo con información extraoficial, el vehículo de Luis García fue encontrado en el tramo Paso de Ovejas-Tamarindo, donde solo se hallaron algunas de sus pertenencias.