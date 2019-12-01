Encuentran sin vida a José Luis García, coordinador operativo de Pemex en Veracruz; estaba desaparecido desde el 1 de septiembre

Encuentran sin vida a José Luis García, coordinador operativo de Pemex en Veracruz; estaba desaparecido desde el 1 de septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:49:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Boca del Río, Veracruz, a 20 de septiembre 2025.- José Luis García, coordinador operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue localizado sin vida en Boca del Río, tras haber sido reportado como desaparecido el 1 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz a través de un comunicado en redes sociales.

“Agradecemos su colaboración por la localización del C. J.L.G.M., lamentablemente fue localizado sin vida”, informó la dependencia.

De acuerdo con información extraoficial, el vehículo de Luis García fue encontrado en el tramo Paso de Ovejas-Tamarindo, donde solo se hallaron algunas de sus pertenencias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en el fraccionamiento Camponubes en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Detienen a líder de grupo delictivo ligado a homicidios y extorsiones en CDMX 
Balean a mujer policía en nuevo ataque contra municipales en Uruapan, Michoacán; Alcalde apenas celebraba captura de presuntos asesinos de otro policía
Encuentran sin vida a José Luis García, coordinador operativo de Pemex en Veracruz; estaba desaparecido desde el 1 de septiembre
Más información de la categoria
Balean a mujer policía en nuevo ataque contra municipales en Uruapan, Michoacán; Alcalde apenas celebraba captura de presuntos asesinos de otro policía
EEUU hunde otro barco con estupefacientes en el Caribe, asegura Trump
Se esperan lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio
Dictan prisión preventiva a Hernán "N", presunto líder criminal y ex secretario de seguridad de Tabasco
Comentarios