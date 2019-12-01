Encuentran sin vida a ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 10:47:30

Apetatitlán, Tlaxcala, a 3 de octubre 2025.- Humberto Becerril Acoltzi, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), fue localizado sin vida un día después de ser reportado como desaparecido.

De acuerdo con información oficial, fue visto con vida por última vez el pasado 1 de octubre en Apetatitlán, tras ser víctima de un presunto asalto cuando se encontraba en compañía de otra persona.

Sin embargo, durante la madrugada, autoridades de Santa Cruz recibieron el reporte de dos cuerpos al interior de un inmueble de la comunidad San Miguel Contla. Cabe señalar que el descubrimiento fue hecho por una persona en situación de calle.

En el lugar se hallaron los cuerpos de dos hombres junto a una cartulina con un mensaje de advertencia, que de acuerdo con medios locales, describía el doble homicidio “por no pagar a tiempo”.

Horas después de la localización la Fiscalía General de Justicia del estado reveló que una de las víctimas era Humberto Becerril Acoltzi; el segundo cuerpo fue identificado como César N.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) lamentó la muerte de su exrector Humberto Becerril Acoltzi.