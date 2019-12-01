Encuentran sin vida a dos personas al interior de una camioneta en San José del Río, Querétaro

Encuentran sin vida a dos personas al interior de una camioneta en San José del Río, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 11:58:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 9 de marzo 2026.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y de la Fiscalia General del Estado, se movilizaron a la localidad de Visthá, en donde se localizaron los cuerpos sin vida de dos personas.

Fue a un costado de la carretera que comunica las comunidades de San Pedro Ahuacatlan, en donde una camioneta fue abandonada, en las primeras horas de este lunes, por lo que de inmediato vecinos, al observar los cuerpos, dieron parte a la línea de emergencias 911.

Una vez en el lugar, se confirmó que en la batea de la camioneta, así como al interior del vehículo, se encontraban dos personas sin vida, por lo que rápidamente, se procedió a acordonar la zona.

Servicios periciales, arribaron para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue, en donde se determinará la causa de su fallecimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Asaltan notaría de Patricia Servín, en Morelia, Michoacán; se llevaron un millón de pesos
Vuelca camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán
Motociclista se encuentra grave tras sufrir accidente en Taretan, Michoacán
Más información de la categoria
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla
Accidente vial deja una persona fallecida y otra herida en Naucalpan, Estado de México; camión destruyó fachada de casa
Pierde la vida "Mamá Chell", abuelita de Carlos Manzo, a los 90 años de edad
Comentarios