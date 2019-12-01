Encuentran sin vida a dos personas al interior de una camioneta en San José del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 9 de marzo 2026.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y de la Fiscalia General del Estado, se movilizaron a la localidad de Visthá, en donde se localizaron los cuerpos sin vida de dos personas.

Fue a un costado de la carretera que comunica las comunidades de San Pedro Ahuacatlan, en donde una camioneta fue abandonada, en las primeras horas de este lunes, por lo que de inmediato vecinos, al observar los cuerpos, dieron parte a la línea de emergencias 911.

Una vez en el lugar, se confirmó que en la batea de la camioneta, así como al interior del vehículo, se encontraban dos personas sin vida, por lo que rápidamente, se procedió a acordonar la zona.

Servicios periciales, arribaron para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue, en donde se determinará la causa de su fallecimiento.