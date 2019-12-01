Encuentran restos de una mujer en bolsas en Tuxtla; activan operativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 16:20:24
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de septiembre de 2025.- El cuerpo desmembrado de una mujer fue hallado en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los restos se encontraron en dos bolsas; una parte en un contenedor y otra a unos 50 metros de distancia, sobre una calle del poniente de la capital.

El fiscal Jorge Luis Llaven, precisó que se trata de un solo cuerpo, descartando versiones difundidas en redes sociales que hablaban de dos víctimas. Añadió que se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, fuerzas armadas y la Policía Municipal para dar con los responsables.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que se activó un operativo especial con la subsecretaría de inteligencia e investigación. “Ya tenemos bastantes avances y resultados”, aseguró.

La FGE inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano se encuentra a cargo de las indagatorias para esclarecer el caso y fincar responsabilidades.

Noventa Grados
