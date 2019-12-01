Bomberos Purhepéchas, combaten incendio en Cherán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:14:38

Cherán, Michoacán, a 5 de marzo 2026.- Elementos del cuerpo de

Bomberos Purhépechas, de esta demarcación, combatieron el incendio de una propiedad en esta demarcación, el siniestro sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Hidalgo, del Barrio Tercero, se estaba incendiando una vivienda.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de Bomberos Purépehas y de Protección Civil quiera se abocaron a sofocar la conflagración.

Una ves controlado en siniestro, de cual se desconocen sus causas, se determinó que solo había daños materiales.