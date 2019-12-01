Morebús contribuirá a que el transporte deje de ser la pesadilla que es hoy en Morelia: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo del 2026.- El Morebús (Metrobús) de Morelia contribuirá a que el transporte público deje de ser la pesadilla que es hoy, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; recalcó que el BRT es un modelo recomendado por la ONU para ciudades con más de un millón de habitantes, mismo que se previó necesario desde hace más de 10 años.

En el marco de la presentación de este nuevo modelo de transporte, el mandatario estatal recalcó que el nivel de una ciudad se demuestra también con su transporte público, por lo cual, la capital michoacana verá reflejada la modernidad con el metrobús y el teleférico, el cual, adelantó, será inaugurado este 30 de septiembre.

Señaló que era fundamental la modernización del transporte público en Morelia, pues hay áreas de la ciudad en que transitan aproximadamente 160 mil vehículos al día, de manera que se busca disminuir este número y regresar personas al servicio público.

Ramírez Bedolla enfatizó que el Morebús contará con las unidades más modernas, del mismo tipo de las que circulan en Ciudad de México y Monterrey, además de que conectará de una manera más ágil al poniente de la ciudad con el Obelisco a Lázaro Cárdenas, y en su segunda etapa, hasta Ciudad Salud.