Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 11:48:33

Badiraguato, Sinaloa, a 5 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal logró la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a una organización criminal de Sinaloa, entre ellos el supuesto líder, Régulo Gilberto “N”, alías “El Tobilio”.

Según información oficial, las cuatro personas son integrantes de la célula delictiva “El 19” y fueron capturados durante acciones operativas en el poblado Soyatita y Pueblo de Alaya, municipio de Badiraguato.

En un comunicado se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaban patrullajes cuando notaron la presencia de un automóvil sin placas.

Tras requerirlos, los agentes llevaron a cabo una revisión de rutina, en la que hallaron en la unidad alrededor de mil dosis de drogas sintéticas.

La conductora fue detenida e identificada como Karina Guadalupe “N”, mejor conocida como “La Dora”, relacionada con la adquisición de precursores químicos y con la logística para la distribución de drogas sintéticas.

En una segunda instancia, en el poblado Pueblo de Alaya autoridades marcaron el alto a un vehículo sin placas en el que viajaban tres hombres identificados como José Jairo “N”, Jesús Geovany “N” y Régulo Gilberto “N”.

En la revisión se les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.